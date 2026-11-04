'अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल': मध्यावधि चुनाव में अल-सैयद की जीत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, संघ पर क्या कहा?

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मध्यावधि चुनाव में मिशिगन में अब्दुल अल-सैयद ने अमेरिकी सीनेट सीट की दौड़ में रिपब्लिकन नेता माइक रोजर्स को शिकस्त दी है। उनके लिए यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यह चुनाव जीतकर वे सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं।अपनी जीत के बाद अब्दुल अल-सैयद ने कहा, 'मैं उसी खुले दिल, उदार सोच, दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन के साथ आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हूं, जो आपने मुझे दिखाई है। मेरे सबसे कठिन समय में आपने मुझे सम्मान और ताकत दी। वह उम्मीद और प्रेरणा दी जिससे मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शक्ति मिली। मुझे उम्मीद है कि आपकी सेवा के लिए मैं यही सब अपने साथ वाशिंगटन ले जा सकूंगा।'अब्दुल अल-सैयद का भारत से भी गहरा जुड़ाव है। एक इंटरव्यू के दौरान अल-सैयद ने बताया था कि उनकी शादी एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुई है और अब 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सच कहूं तो शायद मैं अरब होने से ज्यादा भारतीय हूं।उनकी पत्नी डॉ. सारा जुकाकू एक मनोचिकित्सक हैं। अल-सैयद की पत्नी का परिवार भटकल से ताल्लुक रखता है, जो मंगलुरु से करीब 140 किलोमीटर दूर है। सारा, जुकाकू शमसुद्दीन की पोती हैं। शमसुद्दीन तत्कालीन मुख्यमंत्री बीडी जत्ती के नेतृत्व वाली मैसूर रियासत में वित्त उप-मंत्री के रूप में काम किया था।चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था, 'तो अब्दुल, यह भी चाहता है कि हमारे देश में शरिया कानून लागू हो जाए। अगर वो कभी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सबसे पहले उसी पर मुकदमा चलना चाहिए। मैं इसका गवाह बनूंगा।' ट्रम्प ने अल सैयद को जिहादी करार दिया था।