आज के दिन: उपचुनाव की सरगर्मी के बीच नितिन नवीन का बंगाल दौरा, पंजाब में आप शासन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

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आइये जानते हैं आज के अहम घटनाक्रम...



1. राष्ट्रीय अभियंता दिवस: डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर विशेष स्मरण

भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को महान अभियंता, अर्थशास्त्री और भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। डॉ. विश्वेश्वरैया को 'आधुनिक मैसूर का जनक' कहा जाता है। उन्होंने सिंचाई तकनीक, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसमें मैसूर का प्रसिद्ध कृष्णा राज सागर (केआरएस) बांध और स्वचालित स्लुइस गेट्स का निर्माण प्रमुख हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक तैयार होते हैं, जो देश के बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रणालियों और रणनीतिक तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विज्ञापन



आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी डिजिटल तकनीकों के निर्माण में इंजीनियरों का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारतीय इंजीनियर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आइये जानते हैं आज के अहम घटनाक्रम...भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को महान अभियंता, अर्थशास्त्री और भारत रत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। डॉ. विश्वेश्वरैया को 'आधुनिक मैसूर का जनक' कहा जाता है। उन्होंने सिंचाई तकनीक, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसमें मैसूर का प्रसिद्ध कृष्णा राज सागर (केआरएस) बांध और स्वचालित स्लुइस गेट्स का निर्माण प्रमुख हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक तैयार होते हैं, जो देश के बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रणालियों और रणनीतिक तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी डिजिटल तकनीकों के निर्माण में इंजीनियरों का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारतीय इंजीनियर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विज्ञापन विज्ञापन आज 15 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी-पंचमी तिथि है। देश में आज कई अहम घटनाक्रमों का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज आईएएस पूजा सिंघल के मामले में सुनवाई होनी है, वहीं राजनीतिक जगत में भी आज बंगाल और पंजाब में हलचल रहेगी।

2. सिक्किम का नया प्रशासनिक केंद्र: लमसे में 'जन सेवा भवन' की शुरुआत

सिक्किम के गंगटोक स्थित लमसे में नवनिर्मित 'जन सेवा भवन' (मिनी सचिवालय) का संचालन 15 सितंबर से आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि इस नए प्रशासनिक केंद्र में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, जल संसाधन और सिक्किम लोक सेवा आयोग जैसे कई प्रमुख सरकारी विभाग स्थानांतरित किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया था। इस अत्याधुनिक मिनी सचिवालय का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को अधिक पारदर्शी, सुलभ तथा तीव्र बनाना है। दूरदराज के जिलों से आने वाले नागरिकों को अब अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनके समय और धन की बचत होगी। यह कदम राज्य में विकेंद्रीकृत और जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।

3. विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026: गांधीनगर में वैश्विक सम्मेलन का आगाज

भारत 15 से 18 सितंबर तक गुजरात के गांधीनगर में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (डब्लयूसीईएफ) 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह पहला अवसर है जब इस वैश्विक मंच का आयोजन दक्षिण एशिया में किया जा रहा है। 'सर्कुलर इकोनॉमी: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन' विषय पर आधारित इस फोरम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल 15 सितंबर को संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक नीति निर्माता, उद्योगपति, शोधकर्ता और उद्यमी भाग ले रहे हैं।



फोरम का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर सर्कुलर फाइनेंस को गति देना है। 15 सितंबर को फोरम के दौरान 125 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक अपनी हरित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे। इसी दिन भारत की सह-अध्यक्षता में 10 वाईएफपी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जा रही है।

4. मराठा आरक्षण आंदोलन: मुंबई के लिए मनोज जरांगे की पदयात्रा का आरंभ

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटील 15 सितंबर से जालना के अंतरवाली सराटी से मुंबई के आजाद मैदान तक अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। जरांगे ने स्पष्ट किया कि वे अपने वर्तमान अनशन को जारी रखते हुए पदयात्रा करेंगे, जो 19 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। उन्होंने मराठा समुदाय से पूर्णतः शांतिपूर्ण आंदोलन बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि उकसावे के बावजूद कोई भी हिंसा न की जाए। इस आंदोलन के तहत मराठा समुदाय की महिलाएं मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर 'हल्दी-कुमकुम' कार्यक्रम के जरिए आरक्षण का संदेश देंगी। जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 15 सितंबर तक आरक्षण संबंधी मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो आंदोलनकारी मुंबई नहीं आएंगे, अन्यथा मराठा समुदाय अपनी मांगों के लिए आर-पार की कानूनी व लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा।

5. पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का दो दिवसीय दौरा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 15 सितंबर से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। नई केंद्रीय समिति के गठन के बाद यह उनका राज्य का पहला आधिकारिक दौरा है। इस दौरे के दौरान वे कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनावों तथा आगामी विधानसभा उप-चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नितिन नवीन राज्य के वरिष्ठ नेताओं, जन प्रतिनिधियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन की स्थिति का आकलन करना, पार्टी के भीतर आपसी समन्वय को बेहतर बनाना और जमीनी स्तर के मुद्दों को हल करना है। इसके अलावा निचले स्तर पर कथित भ्रष्टाचार और नए-पुराने कार्यकर्ताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल. संतोष भी उनके साथ रहेंगे।

6. पंजाब में राजनीतिक हलचल: सचिन पायलट का चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी व एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट 15 सितंबर को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। यह प्रदर्शन संगरूर जिले के दीरबा निवासी गुलजार सिंह की आत्महत्या के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि राज्य में फैलते नशे के मुद्दे पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल पूछने के बाद गुलजार सिंह को प्रताड़ित किया गया और जातिसूचक शब्द कहे गए, जिससे दुखी होकर उन्होंने जहर खा लिया। सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वित्त मंत्री चीमा के सरकारी आवास तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस पार्टी मृतक के परिवार के लिए न्याय, घटना की समयबद्ध व स्वतंत्र निष्पक्ष जांच और आरोपी मंत्री हरपाल सिंह चीमा को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है।