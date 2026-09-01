फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Aaj Ke Din 1 September 2026 Big News events Today Top News Updates OBC Creamy Layer Supreme Court Delhi Lakshm

आज के दिन: ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी होगी

Tue, 01 Sep 2026 05:45 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 01 Sep 2026 05:45 AM IST
सार

1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर और नीट मामले की अहम सुनवाई, दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी होगी, नगालैंड में नगालैंड फ्रंटियर क्षेत्रीय प्राधिकरण विधेयक होगा पेश और जॉन टर्नस संभालेंगे एपल का सीईओ पद। पढ़ें आज के सभी बड़े अपडेट्स।

विज्ञापन
Aaj Ke Din 1 September 2026 Big News events Today Top News Updates OBC Creamy Layer Supreme Court Delhi Lakshm
आज के दिन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आज 1 सितंबर 2026 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज सियासत से लेकर अदालती स्तर पर कई बड़े घटनाक्रम तय हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़े मामले की सुनवाई होनी है तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य नगालैंड में नगालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण बनाने का विधेयक पेश होना है। दूसरी तरफ त्रिपुरा में भाजपा और टिपरा मोथा के बीच गठबंधन बनाने को लेकर बात हो सकती है। 
विज्ञापन


आइये जानते हैं 1 सितंबर को क्या घटनाक्रम होने हैं...

1. दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त: महिलाओं के खातों में आएगी राशि
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को आज 2,500 रुपये की पहली मासिक किस्त उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली कुल राशि में से 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट के जरिए खर्च करने के लिए मिलेंगे, जबकि शेष 1,500 रुपये भविष्य की बचत को बढ़ावा देने के लिए एफडी या आरडी के रूप में जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू होने के बाद से अब तक 9.22 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना नामांकन कराया है।

2. ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंडों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ आज दोपहर 3:30 बजे सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 के उम्मीदवारों पर ओबीसी क्रीमी लेयर मापदंडों की प्रयोज्यता के स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति पीएस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ इस याचिका पर विचार करेगी, जिसमें केंद्र सरकार (डीओपीटी) ने परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन को पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही जारी रखने की अनुमति मांगी है। सरकार का तर्क है कि 11 मार्च के फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से उन उम्मीदवारों के साथ असमानता हो सकती है जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय तत्कालीन प्रशासनिक निर्देशों पर भरोसा किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

3. नगालैंड विधानसभा में 'फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण' विधेयक होगा पेश
पूर्वी नागालैंड के जिलों के लिए एक नए प्रशासनिक निकाय के गठन के उद्देश्य से 'फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण' (एफएनटीए) विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के कानूनी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया है। अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजने के बाद, राज्य सरकार इस विधेयक को आज सदन में पेश कर इसे पारित कराने की उम्मीद कर रही है।

4. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पर वाणिज्य मंत्रालय की अहम बैठक
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन और हालिया प्रवृत्तियों की समीक्षा के लिए वाणिज्य मंत्रालय आज (1 सितंबर) उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और देश के मुख्य वार्ताकार दर्पन जैन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह बैठक बेहद अहम है, क्योंकि सितंबर के अंत में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के मिल्वौकी में होने वाली जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले हैं।
विज्ञापन

5. नीट विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें नीट पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज 13 प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए इन पुरानी प्राथमिकियों को बंद करने और हिंसा में शामिल 2,873 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए एक नया एकीकृत मामला दर्ज करने की अनुमति चाहती है। यह सुनवाई उस समय हो रही है जब प्रदर्शनकारी छात्र संगठन (सीजेपी) ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए शिक्षक दिवस पर एक बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है।

6. त्रिपुरा में भाजपा-टिपरा मोथा गठबंधन को अंतिम रूप देने की कवायद
त्रिपुरा के आदिवासी परिषद की ग्राम समितियों के आगामी चुनावों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल. संतोष आज राज्य का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा के अनुसार, वे गठबंधन समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और टिपरा मोथा पार्टी के साथ चुनावी समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। हालांकि, टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर ने स्पष्ट किया है कि तिप्रासा समझौते के तहत वादा किए गए संवैधानिक अधिकारों की लिखित गारंटी मिलने पर ही कोई औपचारिक गठबंधन किया जाएगा।

7. ओडिशा में 'संबंध' सहकारिता सदस्यता अभियान का आगाज
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज राज्य में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए संबंध नाम के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे।  इस विशेष अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक सदस्य को सहकारिता प्रणाली से जोड़कर उनके दरवाजे तक सहकारिता सेवाएं पहुंचाना और आजीविका में सुधार करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसानों और उपभोक्ताओं के लिए 21 नए दुग्ध संग्रह केंद्र, कृषि उपकरण किराए पर देने के लिए 50 एग्रो-सर्विस केंद्र और सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 200 साझा सेवा केंद्रों का उद्घाटन करेंगे।

8. तमिलनाडु में मेट्टूर बांध के स्लूइस गेट आज से खुलेंगे
कावेरी डेल्टा क्षेत्र के जिलों के किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए मेट्टूर बांध (स्टैनली जलाशय) के स्लूइस गेट आज (1 सितंबर) से अगले 45 दिनों के लिए खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आधिकारिक रूप से बांध के द्वार खोलकर जलापूर्ति की शुरुआत करेंगे। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जलग्रहण क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा के बावजूद, किसानों की लगातार मांग और बांध के सुधरते जलस्तर को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि विभाग को डेल्टा जिलों (तंजावुर, तिरुवारूर और नागापट्टिनम) में किसानों की सुविधा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

9. एपल के नए सीईओ जॉन टर्नस आज से संभालेंगे कमान
दिग्गज टेक कंपनी एप्पल में आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जहां जॉन टर्नस आधिकारिक तौर पर कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पदभार संभालेंगे। लगभग 15 वर्षों तक कंपनी का सफल नेतृत्व करने के बाद टिम कुक का सीईओ कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया है, और वे अब कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। कुक के ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान एपल का बाजार पूंजीकरण लगभग 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर चार ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। टिम कुक ने अपने अंतिम दिन एपल कम्युनिटी के नाम एक बेहद भावुक विदाई संदेश साझा कर सभी का आभार जताया।

10. मुंबई में आज से महंगा हुआ टैक्सी और ऑटो का सफर
मुंबई महानगर क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर आज से अतिरिक्त भार पड़ने वाला है क्योंकि काली-पीली टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित नई दरों के अनुसार, टैक्सियों का न्यूनतम किराया (पहले 1.5 किमी के लिए) 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये और ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 26 रुपये से बढ़कर 27 रुपये हो गया है। परिवहन विभाग ने सभी चालकों को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को पुनर्गठित (री-कैलिब्रेट) करने के लिए नवंबर के अंत तक का समय दिया है, जिसके बाद ही वे बढ़ा हुआ किराया वसूल सकेंगे।

11. यूएस ओपन 2026: टेनिस ग्रैंड स्लैम के पहले दौर के मुकाबलों का अंतिम दिन
साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन 2026 के पहले दौर के मुकाबले आज समाप्त होने जा रहे हैं। आर्थर ऐश स्टेडियम में होने वाले इन मुकाबलों के तीसरे दिन अमेरिकी स्टार खिलाड़ी कोको गॉफ, मैडिसन कीज और टेलर फ्रिट्ज अपने एकल अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा शीर्ष वरीयता प्राप्त और फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स चैंपियन एलेक्जेंडर ज्वेरेव भी अपने खिताब की रक्षा के लिए कोर्ट पर उतरेंगे, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा में नजर आएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed