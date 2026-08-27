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भारतीय रेलवे में 2S, 2A, 3A, 3E जैसे कोड से आप भी होते हैं कंफ्यूज जानिए पूरा सच!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 27 Aug 2026 06:24 AM IST
Do codes like 2S, 2A, 3A, and 3E on Indian Railways confuse you too? Find out the full story!
भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुक करते समय 3A, 3E, 2A और 2S जैसे कोड दिखाई देते हैं। इन कोड्स का इस्तेमाल ट्रेन में उपलब्ध अलग-अलग यात्रा श्रेणियों को बताने के लिए किया जाता है। जानकारी के अभाव में कई यात्री इन क्लास को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि इनके किराये, सीट या बर्थ की व्यवस्था और सुविधाओं में अंतर होता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सा कोड किस क्लास के लिए है और आपकी यात्रा के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा।

3A यानी AC 3-Tier भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय AC स्लीपर श्रेणियों में से एक है। इसमें यात्रियों को वातानुकूलित कोच के साथ सोने के लिए बर्थ मिलती है। एक तरफ आम तौर पर तीन स्तर की बर्थ होती हैं और दूसरी तरफ भी बर्थ की व्यवस्था रहती है। यह क्लास उन यात्रियों के लिए अच्छा विकल्प है जो लंबी दूरी की यात्रा में AC का आराम चाहते हैं, लेकिन 2A की तुलना में अपेक्षाकृत कम किराया देना चाहते हैं। 3E यानी AC 3-Tier Economy भी AC स्लीपर श्रेणी है, लेकिन इसे 3A के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें कोच की क्षमता अधिक होती है, इसलिए बर्थ और उपलब्ध जगह की व्यवस्था 3A से अलग हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो 3A और 3E दोनों AC स्लीपर क्लास हैं, लेकिन 3E को ज्यादा किफायती यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

2A यानी AC 2-Tier 3A की तुलना में अधिक आरामदायक AC स्लीपर क्लास मानी जाती है। इसमें प्रति कोच बर्थ की संख्या कम होती है, जिससे यात्रियों को अपेक्षाकृत ज्यादा व्यक्तिगत जगह मिलती है। आम तौर पर इसमें पर्दे जैसी अतिरिक्त प्राइवेसी की सुविधा भी मिलती है। इसका किराया 3A से अधिक होता है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में ज्यादा जगह और आराम चाहने वाले यात्रियों के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर, 2S यानी Second Sitting पूरी तरह अलग श्रेणी है। इसमें AC की सुविधा नहीं होती और यात्रियों को बैठने के लिए सीट मिलती है। इसमें स्लीपर बर्थ की सुविधा नहीं होती, इसलिए इसे 2A समझना सही नहीं है। 2S आम तौर पर कम दूरी या कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी विकल्प है।

इस तरह इन चारों क्लास को आसानी से याद किया जा सकता है—2S मतलब नॉन-AC बैठने वाली क्लास, 2A मतलब AC 2-Tier स्लीपर, 3A मतलब AC 3-Tier और 3E मतलब AC 3-Tier Economy। टिकट बुक करते समय केवल किराया देखकर क्लास चुनने के बजाय अपनी यात्रा की दूरी, आराम की जरूरत, बजट और उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर 3A और 3E के नाम समान होने के कारण इनके बीच भ्रम हो सकता है, जबकि 2A और 2S में तो AC स्लीपर और नॉन-AC सीटिंग का बड़ा अंतर है। इसलिए ऑनलाइन टिकट बुक करने से पहले क्लास कोड का मतलब समझ लेना न केवल पैसे बचाने में मदद कर सकता है, बल्कि यात्रा को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक भी बना सकता है।



 
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