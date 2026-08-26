एक्सप्लेनर: रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, राखी की परंपरा से जुड़ी क्या कहानियां हैं और इनका मतलब कैसे बदला?

रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या-क्या हैं?

कृष्ण और द्रौपदी की कहानी

महाभारत की कथा के अनुसार, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। इसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, ताकि खून रुक सके। प्रचलित मान्यता में इस कपड़े के टुकड़े को राखी के पवित्र धागे और रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है।



माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी

रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा बलि की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके राज्य की रक्षा करने लगे। इसके लिए उन्हें अपने निवास से दूर रहना पड़ा।



भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी उनसे दूर नहीं रहना चाहती थीं। कथा के अनुसार, उन्होंने ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बताया। माता लक्ष्मी की बात जानकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके साथ वैकुंठ लौटने की अनुमति दे दी। इस कथा को श्रावण पूर्णिमा पर राखी बांधने की परंपरा से जोड़ा जाता है।



यमराज और यमुना की कहानी

रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा मृत्यु के देवता यमराज और यमुना से जुड़ी है। प्रचलित मान्यता के अनुसार, यमराज और यमुना भाई-बहन थे। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसी कथा को रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा से जोड़ा जाता है।



इंद्र और शुचि की कहानी

एक अन्य पौराणिक कथा राजा इंद्र और राक्षसों के बीच हुए भयंकर युद्ध से जुड़ी है। कथा के अनुसार, युद्ध में इंद्र हारने लगे थे। तब इंद्र की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद इंद्र राक्षसों को पराजित करने में सफल हुए। इस कथा में रक्षा सूत्र को सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।