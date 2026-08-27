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देश की खबरें: '2029 में पीएम की कु्र्सी पर बैठेंगे राहुल गांधी ', तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री का दावा

Thu, 27 Aug 2026 07:09 AM IST
Devesh Tripathi न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Devesh Tripathi Updated Thu, 27 Aug 2026 07:09 AM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री राजेश कुमार ने कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी एक पारंपरिक और पुरानी पार्टी है, जिसका इतिहास 146 साल से अधिक पुराना है। अगर हम आज आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं तो यह कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी हैं। भारतीय लोगों का चेहरा राहुल गांधी हैं। कोई भी कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में मौजूद है। हमें विश्वास है कि राहुल गांधी, जो हमारे चेहरे हैं, 2029 में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और लोगों की सेवा करेंगे।"
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