राहत: ठाणे की अदालत ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द किया, 15000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा

ठाणे की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के ठाणे पुलिस के सामने पेश होने के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए ठाणे पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। उनसे 15,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया है। पिछले महीने ठाणे सत्र न्यायालय ने इस मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

A Thane court cancelled the non-bailable warrant against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh after he appeared before them. While cancelling it, Court directed him to cooperate with Thane Police in investigation. He was asked to furnish a personal bond of Rs 15,000. pic.twitter.com/wjdFVXPbiN