{"_id":"6aabc5485a280368040ce113","slug":"rain-and-thunderstorm-alerts-across-several-states-nationwide-exercise-caution-until-september-22-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"देशभर के कई राज्यों में बारिश-आंधी के अलर्ट! 22 सितंबर तक सावधान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भी अलग-अलग मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 22 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 19 सितंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं।



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