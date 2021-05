मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर कर रही विचार

महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। राज्य के मंत्री अशोक चव्हाण ने शनिवार को यह जानकारी दी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में दिए गए 16 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है।

A review petition against the Supreme Court order on Maratha reservation is being considered: Maharashtra Minister Ashok Chavan pic.twitter.com/qFq2kENRg5