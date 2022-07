IAF MiG Crash: बाड़मेर में वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलट शहीद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

IAF MiG Crash: राजस्थान के बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान (Plane) में दो पायलट (Pilot) सवार थे और इस दुखद हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। मिग विमान के नीचे गिरते ही इसमें आग (Fire) लग गई और ये धूं-धूं कर जलने लगा।

#WATCH | Rajasthan: A MiG-21 fighter aircraft of the Indian Air Force crashed near Barmer district. Further details regarding the pilots awaited pic.twitter.com/5KfO24hZB6