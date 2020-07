विशाखापत्तनमः फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Andhra Pradesh: A fire has broken out at a pharma company in JN pharma city, Visakhapatnam. Fire tenders at the spot. No casualties reported. pic.twitter.com/Q9LvTbh6uJ