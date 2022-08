COVID-19: नए संक्रमितों व सक्रिय केसों की संख्या तेजी से घटी, 'बाय-बाय बीए.5'

देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव आ रहा है। बीते 24 घंटे में 9,531 नए संक्रमित मिले। वहीं, सक्रिय केस भी एक लाख से कम हो गए हैं। 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें केरल में पूर्व में हुई 10 मौतें शामिल हैं, जिन्हें अब जोड़ा गया है।

India reports 9,531 new COVID19 cases today, the active caseload currently stands at 97,648 pic.twitter.com/IBpgk0G71I