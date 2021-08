पुणे : पुणे पुलिस आयुक्त के दफ्तर के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल के एक युवक ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया। घटना पुणे के पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर हुई। उसे सैसून के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। घटना के विवरण की प्रतीक्षा है।

Pune | A 34-year-old man attempted self-immolation at the entrance of the Pune City Police Commissioner's office. He has been admitted to Sassoon General Hospital. Details awaited#Maharashtra