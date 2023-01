Moitra Confused: महिला यात्री पर पेशाब करने की सजा 30 दिन, अर्णब से बहस पर छह माह! मोइत्रा ने कसा तंज

एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट के दौरान एक यात्री द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। पेशाब करने वाले यात्री को एयर इंडिया ने 30 दिन के लिए प्रतिबंधित किया है। मोइत्रा ने इसकी तुलना कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कई एयरलाइंस द्वारा लगाई छह माह की पाबंदी से की। कामरा का कसूर यह था कि पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ एयर इंडिया के विमान में बहस की थी और उन्हें कायर कहा था।

Bit confused as to how @DGCAIndia

works- @kunalkamra88 got 6 month ban for questioning co-passenger but another man who pee’d on AI co-flyer gets 30 day ban.