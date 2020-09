महाराष्ट्र: भिवंडी में तीन मंजिला इमारत गिरने से दस लोगों की मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख

विज्ञापन

The loss of lives in the building collapse at Bhiwandi, Maharashtra is quite distressing. In this hour of grief, my thoughts and prayers are with the accident victims. I wish speedy recovery of the injured. Local authorities are coordinating rescue and relief efforts. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 21, 2020

Saddened by the building collapse in Bhiwandi, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. Praying for a quick recovery of those injured. Rescue operations are underway and all possible assistance is being provided to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2020

#UPDATE Maharashtra: Death toll rises to 10 in the building collapse incident in Bhiwandi, Thane which took place earlier today.



Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) still underway. pic.twitter.com/MXHBlJQWWg — ANI (@ANI) September 21, 2020

महाराष्ट्र के भिवंडी नगर में तीन मंजिला एक इमारत के गिर जाने से सात बच्चों समेत दस लोगों की मौत हो गई है। इस घटना पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हालांकि घटना वाली जगह से अब तक 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और 20-25 लोगों के फंसे होने की खबर है।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत गिरने से हुए जानमाल की हानि काफी परेशान करने वाला है। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवार वालों के साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वो घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं।इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत गिरने की घटना से दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव अभियान वहां जारी है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता पहुंचाई जा रही है।भिवंडी के नरपोली में पटेल परिसर स्थित इमारत तड़के तीन बजकर 40 मिनट पर गिर गई। इस इमारत के गिरने से सात बच्चों समेत दस लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव का कार्य कर रही है।