आज के दिन: विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूक्रेन दौरा, बीसीसीआई की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

बीसीसीआई की बैठक

भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर बीसीसीआई की बहुप्रतीक्षित समीक्षा बैठक गुरुवार को मुंबई में होगी। बोर्ड मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में बीसीसीआई के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मुख्य कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ-साथ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल और खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी चर्चा होगी। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)