भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक का आगाज

शुरुआत प्रधानमंत्री से। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार से शुरू होगी। यह बैठक नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के कई बड़े नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही पार्टी की पहुंच आम लोगों तक बढ़ाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करने और भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)



कांग्रेस के संसदीय समूह की बैठक

केंद्र सरकार ने आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद के दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का फैसला किया है। इस संसद सत्र से जुड़ी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह ने शुक्रवार (27 नवंबर) शाम 4:30 बजे नई दिल्ली में बैठक बुलाई है।