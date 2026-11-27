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पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस मुद्दे पर डीएमके के संपर्क में है। कांग्रेस का दावा है कि संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में विपक्ष एकजुट रहेगा। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है। उनके मुताबिक, जुलाई की तरह इस बार भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के प्रयासों को नाकाम करेगा। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस के संपर्क में है और जल्द ही संयुक्त विपक्ष की रणनीति सामने आएगी।बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद जून में तृणमूल के 20 बागी सांसदों ने राजग को समर्थन दिया। ये सांसद बाद में नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल हो गए। उसी माह शिवसेना यूबीटी के नौ में से छह सांसद शिंदे गुट में चले गए और मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ने इस विलय को मान्यता दे दी। अक्तूबर में असम के नौगांव उपचुनाव में भाजपा के देवाशीष शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को हराकर कांग्रेस की यह सीट छीन ली। फिर अकाली दल से गठबंधन हुआ।कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने 'बेहद दागदार' दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की उम्मीद में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह संविधान का बड़ा अपमान और उस पर हमला है; अब लड़ाई शुरू हो गई है।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यक विधायी और सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।