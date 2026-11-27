संसद सत्र: आर-पार के मूड में विपक्ष, कांग्रेस की बैठक आज; परिसीमन बिल पर सरकार की रणनीति नाकाम करने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Fri, 27 Nov 2026 05:05 AM IST
सार
30 नवंबर से प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में आगामी सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी ने सरकार पर विपक्ष को विश्वास में लिए बिना सत्र बुलाने का आरोप लगाया है।
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विस्तार
संसद के 30 नवंबर से प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में पार्टी आगामी सत्र की रणनीति तय करेगी। शाम 4:30 बजे रणनीतिक समूह की बैठक भी होगी। कांग्रेस ने केंद्र पर विपक्ष को विश्वास में लिए बिना सत्र बुलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपने मकसद में सफल नहीं होगी।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस मुद्दे पर डीएमके के संपर्क में है। कांग्रेस का दावा है कि संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में विपक्ष एकजुट रहेगा। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है। उनके मुताबिक, जुलाई की तरह इस बार भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के प्रयासों को नाकाम करेगा। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस के संपर्क में है और जल्द ही संयुक्त विपक्ष की रणनीति सामने आएगी।
7 महीनों में बदला गणित
बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद जून में तृणमूल के 20 बागी सांसदों ने राजग को समर्थन दिया। ये सांसद बाद में नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल हो गए। उसी माह शिवसेना यूबीटी के नौ में से छह सांसद शिंदे गुट में चले गए और मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ने इस विलय को मान्यता दे दी। अक्तूबर में असम के नौगांव उपचुनाव में भाजपा के देवाशीष शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को हराकर कांग्रेस की यह सीट छीन ली। फिर अकाली दल से गठबंधन हुआ।
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अब लड़ाई शुरू हो गई है: जयराम रमेश
कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने 'बेहद दागदार' दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की उम्मीद में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह संविधान का बड़ा अपमान और उस पर हमला है; अब लड़ाई शुरू हो गई है।
30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यक विधायी और सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।
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पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस मुद्दे पर डीएमके के संपर्क में है। कांग्रेस का दावा है कि संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में विपक्ष एकजुट रहेगा। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है। उनके मुताबिक, जुलाई की तरह इस बार भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के प्रयासों को नाकाम करेगा। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस के संपर्क में है और जल्द ही संयुक्त विपक्ष की रणनीति सामने आएगी।
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7 महीनों में बदला गणित
बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद जून में तृणमूल के 20 बागी सांसदों ने राजग को समर्थन दिया। ये सांसद बाद में नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल हो गए। उसी माह शिवसेना यूबीटी के नौ में से छह सांसद शिंदे गुट में चले गए और मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष ने इस विलय को मान्यता दे दी। अक्तूबर में असम के नौगांव उपचुनाव में भाजपा के देवाशीष शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को हराकर कांग्रेस की यह सीट छीन ली। फिर अकाली दल से गठबंधन हुआ।
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अब लड़ाई शुरू हो गई है: जयराम रमेश
कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने 'बेहद दागदार' दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की उम्मीद में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह संविधान का बड़ा अपमान और उस पर हमला है; अब लड़ाई शुरू हो गई है।
30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यक विधायी और सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।