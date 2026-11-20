{"_id":"6b001c76b8fa347a560a83e8","slug":"21-november-2026-major-event-2026-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी-बिहार और बंगाल दौरा, गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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लखनऊ में पहली बार कौशल दीक्षांत समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। यहां वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में देश भर के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से हर साल आईटीआई के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम आज दोपहर बाद प्रस्तावित है। विज्ञापन आज 21 नवंबर, 2026 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। वहीं, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज यानी 21 नवंबर को कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मेधावी छात्रों का सम्मान करेंगे। पीएम आज बिहार में नीतीश सेतु का भी उद्घाटन करेंगे।

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नीतीश सेतु आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी

बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के बाद राजनीतिक बहस चरम पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे के दौरान इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।





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गांधीनगर में आज से श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 21 और 22 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 21 नवंबर 2025 को देश में लागू हुई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस दो दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी शामिल होंगी।



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