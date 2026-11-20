आज के दिन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी-बिहार और बंगाल दौरा, गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का चिंतन शिविर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन तिवारी Updated Sat, 21 Nov 2026 05:55 AM IST
सार
नमस्कार! आज है शनिवार यानी 21 नवंबर। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
आज 21 नवंबर, 2026 को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। वहीं, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज यानी 21 नवंबर को कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मेधावी छात्रों का सम्मान करेंगे। पीएम आज बिहार में नीतीश सेतु का भी उद्घाटन करेंगे।
लखनऊ में पहली बार कौशल दीक्षांत समारोह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। यहां वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में देश भर के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से हर साल आईटीआई के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम आज दोपहर बाद प्रस्तावित है।
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लखनऊ में पहली बार कौशल दीक्षांत समारोह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। यहां वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में देश भर के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से हर साल आईटीआई के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम आज दोपहर बाद प्रस्तावित है।
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नीतीश सेतु आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के बाद राजनीतिक बहस चरम पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे के दौरान इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के बाद राजनीतिक बहस चरम पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे के दौरान इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
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गांधीनगर में आज से श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 21 और 22 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 21 नवंबर 2025 को देश में लागू हुई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस दो दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी शामिल होंगी।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 21 और 22 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 21 नवंबर 2025 को देश में लागू हुई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित हो रहा है। इस दो दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी शामिल होंगी।
आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ताओं ने बचाव पक्ष की दलीलें रखीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पीड़िता द्वारा लंका थाने में दी गई तहरीर, विवेचक के समक्ष दिए गए बयान और अदालत में दर्ज बयानों में विरोधाभास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद पीड़िता से आरोपियों की पहचान परेड (शिनाख्त) नहीं कराई गई। सुनवाई के दौरान बहस पूरी न हो पाने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की है।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ताओं ने बचाव पक्ष की दलीलें रखीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पीड़िता द्वारा लंका थाने में दी गई तहरीर, विवेचक के समक्ष दिए गए बयान और अदालत में दर्ज बयानों में विरोधाभास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद पीड़िता से आरोपियों की पहचान परेड (शिनाख्त) नहीं कराई गई। सुनवाई के दौरान बहस पूरी न हो पाने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की है।
अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। जहां वे राज्य पुलिस के सम्मान समारोह में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। वे ईटानगर में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...