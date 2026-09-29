एंटीलिया बम कांड: सचिन वाझे को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य का प्रथम दृष्टया मामला नहीं

विज्ञापन

2021 के एंटीलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष वाझे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद से जुड़ा प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में नाकाम रहा है। विशेष सत्र न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने के बाद अंबानी परिवार किसी तरह आतंकित हुआ था।