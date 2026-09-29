एसआईआर पर रार: कांग्रेस के सवालों पर स्मृति ईरानी का पलटवार, पूछा- डुप्लीकेट नाम हटाने का विरोध क्यों कर रही?

चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चुनाव आयोग को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है और दुनिया के कई देशों में भारतीय लोकतंत्र की इस व्यवस्था का सम्मान किया जाता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। उनके मुताबिक, पार्टी को अपनी चुनावी हार की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है।

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स्मृति ईरानी ने कहा कि 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। इस पर पीएम मोदी ने बार-बार कहा था कि मुझ पर कटाक्ष करें, मुझ पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व देश की संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन किया जा रहा है।स्मृति ईरानी ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट और मृत लोगों के नाम होने के मुद्दे पर भी कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो जगह दर्ज है या किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में मौजूद है, तो कांग्रेस ऐसे नामों को हटाने का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने मतदाता नामों को हटाने और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा "आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमा मंडन उनकी व्यवस्था के माध्यम से हुआ। मैं एक नागरिक होने के नाते यह कहना चाहती हूं कि चुनाव आयोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है। यह भारत के लोकतंत्र का मान है। कांग्रेस को इस बात का दुख है कि आज भारत की जनता उनका लोकतांत्रिक ढांचे में समर्थन नहीं करती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर हमला कर रही है।"स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से यह भी पूछा कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां चुनाव आयोग की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव आयोग को क्लीन चिट देती है या वहां भी आयोग के कामकाज पर सवाल उठाती है।यह बयान ऐसे समय आया है जब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। रिपोर्टों में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी। आयोग ने हालांकि कहा है कि अलग-अलग राय और सुझाव आंतरिक विचार-विमर्श का हिस्सा हैं और SIR समेत उसके अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।स्मृति ईरानी ने कांग्रेस द्वारा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का हवाला दिए जाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और उसके गठन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को इतिहास के उन पन्नों पर भी नजर डालनी चाहिए, जिनमें एओ ह्यूम की भूमिका का जिक्र मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश शासन की व्यवस्था से जुड़ा संदर्भ था और आज वही पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। स्मृति ईरानी ने इसे कांग्रेस की ओर से इतिहास का हवाला देने के संदर्भ में अनुचित बताया।