देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां दो महीने की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। घटना के वक्त बच्ची की मां उसके पास ही सो रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मुंबई में सेंट जेवियर स्कूल के पास सड़क किनारे एक महिला अपनी दो महीने की बच्ची के साथ सो रही थी। रात के वक्त किसी ने उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया। उस दौरान महिला को कुछ पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद टूटी तो वह अपनी बच्ची को पास न देखकर परेशान हो गई। इसके बाद आजाद मैदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Maharashtra | A 2-month-old infant kidnapped from the road near St Xavier's School in Mumbai where she was sleeping with her mother. FIR registered at Azad Maidan Police Station against an unidentified man under Sec 363 (kidnapping) IPC. Police search underway to nab the accused.