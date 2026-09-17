आज के दिन: एफसीआरए संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की पहली बैठक, एशियन गेम्स में भारत-जापान के बीच मुकाबला

एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 पर बनी जेपीसी की पहली बैठक

एफसीआरए संशोधन विधेयक-2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। बैठक में मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति के सदस्यों के सामने विधेयक पर ब्रीफिंग देंगे। इस विधेयक-2026 की विस्तृत जांच के लिए गठित संयुक्त समिति में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के कुल 31 सदस्य शामिल हैं। पिछले मानसून सत्र के दौरान विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।