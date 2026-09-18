{"_id":"6aad1428eaf73df7710fb83f","slug":"surendra-koli-death-case-how-did-surendra-an-accused-in-the-nithari-case-die-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुरेंद्र कोली मौत केस : निठारी कांड में आरोपी रहे सुरेंद्र की कैसे हुई मौत?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुरेंद्र कोली मौत केस : निठारी कांड में आरोपी रहे सुरेंद्र की कैसे हुई मौत?
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Fri, 18 Sep 2026 04:06 PM IST
Link Copied
देश के सबसे चर्चित निठारी कांड का वो आरोपी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था... उसकी हरिद्वार में संदिग्ध हालत में मौत हो गई... कोली का शव भूपतवाला इलाके में उसकी ही चाय की दुकान के अंदर रस्सी के सहारे लटका मिला... सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला की झुग्गी में रह रहा था और चाय बेचकर गुजर-बसर कर रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी दुकान का मंजर देख लोग सन्न रह गए... अंदर रस्सी के सहारे उसका शव लटका था... हालांकि अचानक हुई सुरेंद्र कोली की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रिहा होने के बाद भी अतीत ने कोली का पीछा नहीं छोड़ा था? आखिर सुरेंद्र कोली की मौत के पीछे का राज क्या है...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।