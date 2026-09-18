{"_id":"6aad1428eaf73df7710fb83f","slug":"surendra-koli-death-case-how-did-surendra-an-accused-in-the-nithari-case-die-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुरेंद्र कोली मौत केस : निठारी कांड में आरोपी रहे सुरेंद्र की कैसे हुई मौत?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देश के सबसे चर्चित निठारी कांड का वो आरोपी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था... उसकी हरिद्वार में संदिग्ध हालत में मौत हो गई... कोली का शव भूपतवाला इलाके में उसकी ही चाय की दुकान के अंदर रस्सी के सहारे लटका मिला... सुरेंद्र कोली पिछले कुछ दिनों से भूपतवाला की झुग्गी में रह रहा था और चाय बेचकर गुजर-बसर कर रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी दुकान का मंजर देख लोग सन्न रह गए... अंदर रस्सी के सहारे उसका शव लटका था... हालांकि अचानक हुई सुरेंद्र कोली की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रिहा होने के बाद भी अतीत ने कोली का पीछा नहीं छोड़ा था? आखिर सुरेंद्र कोली की मौत के पीछे का राज क्या है...

... और पढ़ें