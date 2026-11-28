विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुतिन के साथ ली गई उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस दौरान पुतिन ने राउल से पूछा कि क्या एआई पर बढ़ती निर्भरता शिक्षा प्रणाली के लिए खतरा नहीं है? इस पर इस पर राउल ने कहा, हमें एआई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जवाब से प्रभावित होकर पुतिन ने राउल के काम को 'मेक इन इंडिया' विजन से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी पहल युवाओं को अपनी समस्याओं के समाधान खुद तैयार करने के लिए प्रेरित करती हैं।राउल अभी 12वीं कक्षा (कॉमर्स) के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ ‘एआई रियल एम टेक्नोलॉजीज’ के संस्थापक और सीटीओ हैं। राउल के पिता का नाम अजू जोसेफ है और वे वर्तमान में अपने ही बेटे की कंपनी में 2 लाख रुपये प्रति माह पर नौकरी कर रहे हैं।राउल का यह शानदार सफर नौ साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने खुद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने 'एआई रियल एम टेक्नोलॉजीज' नाम का अपना स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें आज 15 लोग काम करते हैं और इसने दुनिया भर में लगभग पांच लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया है।इस साल फरवरी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझे वीडियो एडिटिंग के जरिए तकनीक के बारे में पता चला। जब मेरे पिता को एडोब में नौकरी मिली, तो मुझे सभी प्रीमियम टूल्स का मुफ्त एक्सेस मिल गया, जिससे मैं एआई के बारे में सीख सका। इसके बाद, मैंने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए 'मीबॉट' नाम का एक रोबोट बनाया।बता दें कि 'एआई जर्नी 2026' एआई की दुनिया का एक प्रमुख सम्मेलन है। इसमें भारत, चीन, रूस, सर्बिया, ब्राजील, केन्या, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के प्रतिभागी शामिल हुए हैं।