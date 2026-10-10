आज के दिन: इंडिया ब्लॉक का सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन, युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026’ का आज आखिरी दिन

अभ्यास तरंग शक्ति 2026’ का अखिरी दिन

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की ओर से आयोजित ‘अभ्यास तरंग शक्ति 2026’ का आखिरी दिन है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 के दौरान आयोजित इस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में सात मित्र देशों (एफएफसी) - ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका - की वायु सेनाओं के साथ-साथ 32 प्रेक्षक देश भी शामिल हुए। बता दें कि रक्षा मंत्री ने शनिवार को जोधपुर में ‘अभ्यास तरंग शक्ति 2026’ के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।