बॉस ने अपने नए ऑफिस में एक कैलेंडर लगाया-" I'M THE BOSS, DON'T FORGET AND REMAIN IN YOUR LIMITS "( मैं बॉस हूं भूलना नहीं और अपनी मर्यादाओं में रहना )जब वह लंच के बाद लौटा तो अपनी टेबल पर उसे एक स्लिप मिली..जिस पर लिखा था :"घर से आपकी श्रीमती जी का फोन आया था,वह बहुत गुस्से में बोल रही थीं"अपने साहब को कह देनाजो केलेंडर घर से ले गये हैं,चुपचाप शाम को वापस यहां पर लाकर टांग दे...".