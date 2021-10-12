फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Women's Commission member visits school, inspects mid-day meal.

Panchkula News: महिला आयोग सदस्य ने किया स्कूल का दौरा, मिड डे मील का किया निरीक्षण

Thu, 08 Oct 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Women's Commission member visits school, inspects mid-day meal.

विज्ञापन
पंचकूला। हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुकंपा गर्ग ने बुधवार को ‘आयोग आपके द्वार’ अभियान के तहत राजकीय समेकित आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-12ए का दौरा किया। उन्होंने छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और महिला हेल्पलाइन की जानकारी देकर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही महिला आयोग की भूमिका और कार्यों से भी अवगत कराया।

उन्होंने विद्यालय परिसर, व्यवस्था और मिड डे मील का निरीक्षण किया। छात्राओं से खाने की गुणवत्ता पूछने पर उन्होंने संतुष्टि जताई। विद्यालय की स्वच्छता, अनुशासन और प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल किसी निजी विद्यालय की तरह सुव्यवस्थित है। इस दौरान जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी और वन स्टॉप सेंटर प्रभारी जीनम भी मौजूद रहीं। प्रधानाचार्या रेणु बाला और स्टाफ की भी सराहना की गई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed