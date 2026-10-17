Panchkula News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में विंटर शेड्यूल आज से लागू

विज्ञापन

हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में हर साल 16 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक समर टाइमिंग (8 से 2) और 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक विंटर टाइमिंग (9 से 3) लागू होती है। इसी क्रम में पंचकूला में भी समय में बदलाव किया गया है। मरीजों की भीड़ से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर आधा घंटा पहले खुलेंगे।पीएमओ डाॅ. आरएस चौहान ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल आउटडोर (ओपीडी) सेवाओं के लिए है। इंडोर (आईपीडी) और इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह 24 घंटे संचालित रहेंगी। अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यथावत रहेगा।