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प्राइवेट और साइकेट्रिक वार्डों पर ताले, चार नर्सों के भरोसे पूरा अस्पतालचेस्ट वार्ड में डॉक्टर को खुद लगाने पड़े इंजेक्शनकर्मचंदपंचकूला। सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के बीच मरीजों की सेहत से जुड़ी एक और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। अस्पताल में जगह-जगह इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और मेडिकल कचरा खुले में पड़ा है। इससे मरीजों और तीमारदारों के संक्रमण की चपेट में आने का जोखिम बना हुआ है। इमरजेंसी में कूड़े से भरे बैग पड़े मिले तो मदर एंड चाइल्ड केयर बिल्डिंग के एनआईसीयू में दवा काउंटर पर कूड़े के साथ इस्तेमाल किए इंजेक्शन भी खुले में पड़े थे। लेबर रूम वार्ड और वेटिंग एरिया में गंदगी के कारण बदबू फैल रही थी।नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते प्राइवेट और साइकेट्रिक वार्डों पर ताले लगे हैं। पूरा अस्पताल महज चार स्टाफ नर्सों के भरोसे चल रहा है। इनमें भी सभी की सेवानिवृत्ति में दो से तीन महीने ही शेष हैं। ऐसे में मरीजों की देखभाल और अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालना चुनौती बना हुआ है।चेस्ट वार्ड में करीब 20 मरीज भर्ती थे। यहां डॉक्टर को खुद मरीजों को इंजेक्शन लगाने और दवाएं देने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। इमरजेंसी से लेकर मदर एंड चाइल्ड केयर बिल्डिंग तक सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी। एनआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन खुले में पड़े मिलना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।लेबर रूम वार्ड और उसके बाहर बने वेटिंग एरिया में गंदगी के चलते मरीजों और तीमारदारों को बदबू के बीच इंतजार करना पड़ रहा है। अव्यवस्थाओं से परेशान कुछ मरीजों ने समय से पहले ही छुट्टी करवा ली। हड़ताल के कारण इलाज और सफाई व्यवस्था दोनों प्रभावित होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।