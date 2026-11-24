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बठिंडा में 29.4 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पठानकोट में रात का पारा 7.1 डिग्रीअमर उजाला ब्यूरोपटियाला। पंजाब में आने वाले दिन में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में कोहरा परेशान कर सकता है।दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। सोमवार को बठिंडा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पठानकोट में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में पंजाब में मौसम शुष्क रहा। औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.1 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि यह सामान्य के करीब बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। 29 नवंबर तक पंजाब में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।प्रदेश के अलग-अलग शहरों के तापमान में अंतर देखने को मिला। बठिंडा में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा जबकि चंडीगढ़ में 27.4, पटियाला में 27.2, लुधियाना में 26.4 और अमृतसर में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पठानकोट में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री रहा। रात के तापमान में भी कई शहरों में गिरावट और ठंड का असर दिखाई दिया।पटियाला में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री, चंडीगढ़ में 11.2, लुधियाना और अमृतसर में 9.4 डिग्री, बठिंडा में 8 डिग्री और पठानकोट में 10.9 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में बारिश से राहत रहेगी लेकिन सुबह के समय कम दृश्यता वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है।