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कालका। बस स्टैंड कालका के शौचालयों में सीवर लाइन ब्लॉक होने से डेढ़ महीने से परेशान यात्रियों को अब राहत मिलेगी। विभाग ने सीवर लाइन दुरुस्त करने और सेफ्टी टैंक की सफाई का काम शुरू करा दिया है। पिछले दो दिनों से यात्रियों और कर्मचारियों को शौचालयों का इस्तेमाल करते देखा जा रहा है।बस स्टैंड परिसर में पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए तीनों शौचालय सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण बदहाल हो गए थे। सीवरेज बैक मारने से शौचालयों में गंदगी जमा हो गई थी। दुर्गंध और गंदगी के कारण यात्रियों के लिए इनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। मजबूरी में कुछ यात्री पार्किंग परिसर में खुले में लघुशंका कर रहे थे। बस स्टैंड पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है। ऐसे में शौचालयों की खराब व्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इस समस्या को अमर उजाला ने 22 नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद विभाग ने व्यवस्था सुधारने के लिए काम शुरू कर दिया। सीवर लाइन साफ होने और शौचालयों का इस्तेमाल शुरू होने से यात्रियों ने राहत महसूस की है। यात्रियों ने उम्मीद जताई कि सफाई के बाद व्यवस्था नियमित रूप से बनाए रखी जाएगी, ताकि दोबारा ऐसी परेशानी न हो।