Panchkula News: पंचकूला में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, आंकड़ा 67 पार

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पंचकूला। जिले में डेंगू ने खतरनाक रूप ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग मुताबिक जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। मंगलवार को भी दो नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें एक सूरजपुर पीएचसी और एक कोट पीएचसी एरिया से है।दो इलाकों में ही 60% डेंगू मरीजएरिया वाइज आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा मार अर्बन पंचकूला और सूरजपुर पर पड़ी है। अकेले अर्बन और सूरजपुर में ही कुल 41 केस हैं, जो कुल केसों का 60% से ज्यादा है। साफ है कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की फॉगिंग-लार्वा चेकिंग सिर्फ कागजों में हो रही है।- अर्बन पंचकूला में - 23 केस- सूरजपुर में - 18 केस- पिंजौर में - 13 केस- कालका में - 5 केसपिछले साल से ज्यादा बिगड़े हालात:पिछले साल 6 अक्टूबर तक 59 केस थे, इस बार 67 केस हैं। राहत सिर्फ इतनी है कि इस साल अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। डेंगू के साथ मलेरिया भी दस्तक दे रहा है। इस साल अब तक 10 मलेरिया केस मिल चुके हैं, जिसमें अकेले ओल्ड पंचकूला में 8 केस हैं।चालान नहीं सिर्फ नोटिसजिन एरिया में सबसे ज्यादा केस हैं, वहां अभी तक प्रॉपर सोर्स रिडक्शन टीम नहीं पहुंची। लोगों के घरों में लार्वा मिल रहा है पर चालान नहीं हो रहे। नोडल अधिकारी डॉ. सोनू अरोड़ा (डिप्टी सिविल सर्जन वीबीडी) का कहना है कि टीमें लगातार काम कर रही हैं। पिंजाैर, कालका, सूरजपुर के अलावा अर्बन पंचकूला में दर्जनों घरों में जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किए जा रहे हैं।कोटसिविल अस्पताल में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। संदिग्ध बुखार वाले मरीजों की गहन जांच की जा रही है। डेंगू पाॅजिटिव रिपोर्ट आते ही वार्ड में विशेष डाक्टरों की निगरानी में मरीज का इलाज किया जा रहा है।-डा. आरएस चाैहान, पीएमओ