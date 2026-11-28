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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। हरियाणा के पंचायती राज विभाग के सरकारी खातों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामले में जांच तेज हो गई है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। जांच में दूसरे बैंकों के कुछ अधिकारियों की संभावित भूमिका भी सामने आई है।जांच के दौरान ठगी की रकम को इधर-उधर भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए म्यूल बैंक खातों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इन खातों के जरिये रकम देश के अलग-अलग राज्यों में पहुंचाई गई। पुलिस को ऐसे हजारों खातों की जानकारी मिली है। अब इनसे जुड़े खाताधारकों की पहचान कर पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी ने कई टीमें बनाई हैं। ये टीमें अलग-अलग राज्यों में जांच और छापेमारी कर रही हैं।अब तक 26 करोड़ की रकम फ्रीजपुलिस अब तक करीब 26 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज करवा चुकी है। ठगी के पूरे नेटवर्क और डिजिटल लेनदेन की कड़ियां जोड़ने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी पहलुओं की जांच के जरिये रकम भेजने के तरीकों और आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक संबंधित बैंकों और अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा दियापुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ खाताधारकों को साइबर ठगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा दिया था। इसी बहाने उनसे बैंक खातों की जानकारी लेकर उनका इस्तेमाल ठगी की रकम के लेनदेन में किया गया। पुलिस यह पता लगा रही है कि किन लोगों ने जानबूझकर अपने खाते उपलब्ध करवाए और किनके खाते धोखे से इस नेटवर्क में शामिल किए गए। संबंधित बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकारी पोर्टल का संचालन करने वाली निजी कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।उधर पंचायती राज विभाग ने भी अपने स्तर पर वित्तीय लेनदेन की जांच तेज कर दी है। विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से जिला परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालयों में तैनात मेकर और चेकर की जानकारी मांगी थी। शुक्रवार को सभी जिलों ने इनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेज दी है।