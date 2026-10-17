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Panchkula News: ताले तोड़कर ज्वेलरी सहित 25 हजार रुपये चुरा ले गए चोर

Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
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Thieves broke the locks and made off with jewellery and 25,000 rupees.
पिंजौर। मॉडल टाउन कालोनी स्थित एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर मकान के ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और 25 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में प्रदीप कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी है और पिंजौर के मॉडल टाउन स्थित मकान में किराये पर रहता है। वह 6 अक्तूबर को अपने पैतृक गांव गया था। इस दौरान मकान मालिक ने फोन कर उसे घर में चोरी होने की सूचना दी।
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वापिस पिंजौर लौटने पर उसने देखा कि मकान के ताले टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर बैड के अंदर रखे सूटकेस से सोने की गले की चेन, मंगलसूत्र, कानों की झुमकी व बालियां, दो सोने की अंगूठियां, बच्चे का सोने का लॉकेट, चांदी की दो पायल, चांदी की एक चेन और 25 हजार रुपये नकद गायब मिले।
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