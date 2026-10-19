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Panchkula News: हनुमान-रावण संवाद ने बांधा समां, अशोक वाटिका प्रसंग ने किया भावविभोर

Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
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The dialogue between Hanuman and Ravana captivated the audience, while the episode in Ashok Vatika proved deeply moving.
-मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी की मौजूदगी में श्री रामलीला युवा मंच की 11वीं रात्रि का मंचन
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पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित यवनिका ओपन एयर थिएटर में श्री रामलीला युवा मंच की ओर से आयोजित रामलीला की 11वीं रात्रि श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस दौरान अशोक वाटिका में रावण-सीता संवाद, हनुमान-सीता भेंट, अशोक वाटिका उजाड़ने और अक्षय कुमार वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। हनुमान जी और रावण के बीच तीखे संवादों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था ने रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया।
हनुमान-रावण संवाद रहा आकर्षण का केंद्र

हनुमान जी की भूमिका में हिमांशु शर्मा ने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट और अक्षय कुमार वध के दृश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। रावण की भूमिका में धर्मपाल शर्मा ने दमदार अभिनय किया। इसके बाद रामदल में हनुमान जी के आगमन, जामवंत से जुड़े प्रसंगों और सेतु पूजन का मंचन हुआ। इन दृश्यों के माध्यम से भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया।
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एलईडी ग्राफिक्स और लाइटिंग ने बढ़ाई भव्यता

रामलीला में आधुनिक एलईडी ग्राफिक्स, ध्वनि प्रभाव और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। कलाकारों के अभिनय और मंच सज्जा ने दर्शकों को बांधे रखा। भगवान श्रीराम की भूमिका मोहित शर्मा, लक्ष्मण की सन्नी शर्मा और माता सीता की भूमिका आंचल ने निभाई। कार्यक्रम में श्याम लाल बंसल, अजय मित्तल और बंतो कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आयोजकों ने अतिथियों, कलाकारों और सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि रामलीला के माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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