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माई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। हरियाणा के विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और विदेशी विद्यार्थियों को प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी) और ब्रिटिश काउंसिल ने समझौता किया है। इसके तहत प्रदेश के करीब 30 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक साझेदारी विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2047 तक हरियाणा में 10 हजार अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।कार्यक्रम का पहला चरण नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलेगा। इसमें प्रत्येक संस्थान से दो प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन्हें ऑनलाइन सत्रों और ब्रिटेन के विशेषज्ञों की कार्यशालाओं के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, शैक्षणिक समझौते (एमओयू) और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की योजना तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।दो चरणों में चलेगा कार्यक्रमएचएसएचईसी के चेयरपर्सन प्रो. केसी शर्मा के अनुसार, कार्यक्रम के पहले चरण में संस्थानों को अंतरराष्ट्रीयकरण की रणनीति तैयार करने और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही संस्थानों के बीच अनुभव साझा करने और अपनी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर रहेगा। दूसरा चरण अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक चलेगा। इसकी रूपरेखा दोनों पक्षों की सहमति से तय होगी।हर विश्वविद्यालय में बनेगा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालयइस पहल के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समर्पित अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये कार्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों से संपर्क, शैक्षणिक साझेदारी, एमओयू की निगरानी, विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश और शिक्षक-विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे। इनका संचालन नामित निदेशक या समन्वयक करेंगे। ये कार्यालय एचएसएचईसी और विदेश सहयोग विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे।ब्रिटिश काउंसिल इंडिया के उपनिदेशक शैनन वेस्ट ने कहा कि इस साझेदारी से हरियाणा के विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए वैश्विक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. वाईपीएस बरवाल और उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक जितेंद्र जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।