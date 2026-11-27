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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। ताऊ देवी लाल स्टेडियम सेक्टर-3 स्थित ताइक्वांडो सेंटर के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। महाराष्ट्र के पुणे में 20 से 26 नवंबर तक आयोजित पहली इंडिया इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 (जी-1) में पंचकूला के खिलाड़ियों ने कुल आठ पदक अपने नाम किए। इनमें दो स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।प्रतियोगिता का आयोजन पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे में इंडिया ताइक्वांडो की ओर से किया गया। प्रतियोगिता में लक्ष्य रावल ने जूनियर बालक वर्ग के 51 किलोग्राम भार वर्ग और भूमिका राणा ने जूनियर बालिका वर्ग के 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। तेजस यादव ने जूनियर बालक के 55 किलोग्राम और एकांश गुप्ता ने 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया।वहीं, अनमोल ने कैडेट बालक के 37 किलोग्राम, खुशी जैन ने कैडेट बालिका के 47 किलोग्राम, अनुष्का शर्मा ने सब-जूनियर बालिका के 37 किलोग्राम और समन्यु शारल ने सब-जूनियर बालक के 38 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रांगा ने पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षकों के प्रयासों और खिलाड़ियों के अनुशासन व मेहनत की सराहना की।