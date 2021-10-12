Panchkula News: सुखदेव का खेलों में दबदबा, पांच स्पर्धाओं में रहे अव्वल

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रायपुररानी। राजकीय महाविद्यालय रायपुररानी की सातवीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बुधवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में सुखदेव सिंह ने 100, 200 मीटर, गोला फेंक, चक्का फेंक और लंबी कूद में प्रथम स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में रेनू ने 200 मीटर और लंबी कूद में जीत दर्ज की। पांच स्पर्धाओं में जीत के आधार पर सुखदेव और दो स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन के चलते रेनू को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अन्य स्पर्धाओं में सिमरन, वंशिका और पायल ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को पदक व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉ. दविंदर ढींगरा ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं। प्रतियोगिता डॉ. दीपक हुड्डा के मार्गदर्शन में हुई। डॉ. दीपक, डॉ. राकेश और डॉ. स्वाति ठुल ने व्यवस्थाएं संभालीं।

