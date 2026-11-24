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संवाद न्यूज एजेंसी

पंचकूला। सेक्टर-4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने ट्रैफिक पुलिस की ओर से आयोजित जिला स्तरीय रोड सेफ्टी कलरिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में छठी कक्षा की सावी शर्मा, तन्वी और भविष्य तथा पांचवीं कक्षा की पलक यादव, दिशिका सेठी और रिया ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सतलुज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंध निदेशक रीकृत सराई ने कहा कि बच्चों को शुरुआती उम्र से ही सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिक बनने के प्रति जागरूक करना जरूरी है।

जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर दिखाई कलात्मक प्रतिभा