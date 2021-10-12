Panchkula News: ऑपरेशन हंटडाउन में 24 घंटे में सात चोर-स्नैचर गिरफ्तार

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अमरावती चौकी ने सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में कृष्ण कुमार और रिंकु कुमार को गिरफ्तार किया। पिंजौर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में हिमांशु उर्फ हन्नी और मनीष कुमार को पकड़ा, जबकि ट्यूबवैल की तार चोरी के मामले में भी एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच-2 ने सेक्टर-4 में चेन स्नैचिंग के मामले में नीरज और सेक्टर-15 के ढाबे से चोरी के मामले में किशन लाल वाजपेयी उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की धरपकड़ और चोरी का सामान बरामद करने पर लगातार फोकस है।

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पंचकूला। चोरी और स्नैचिंग की वारदातों पर कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन हंटडाउन के तहत पंचकूला पुलिस ने 24 घंटे में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच मामलों को सुलझाने का दावा किया है। कार्रवाई पिंजौर थाना, अमरावती चौकी और क्राइम ब्रांच-2 की टीमों ने की।