Panchkula News: सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए किताबों का चयन शुरू

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भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा के तहत 14,017 स्कूलों के लिए 1194.60 लाख और पीएम श्री योजना के 250 स्कूलों के लिए 49.80 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है। इसके तहत लाइब्रेरी की 50 प्रतिशत पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट और शेष 50 प्रतिशत अन्य अनुमोदित स्रोतों से चुनी जाएंगी। समग्र शिक्षा में स्कूल स्तर के अनुसार 5,000 से 20 हजार रुपये तक का बजट तय है। पीएम श्री स्कूलों के लिए 15 हजार और 20 हजार रुपये निर्धारित हैं। समीक्षा के बाद कमेटी चयनित पुस्तकों की अंतिम रिपोर्ट स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सौंपेगी।

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पंचकूला। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर-5 स्थित शिक्षा सदन में 29 सितंबर से 1 अक्तूबर तक तीन दिवसीय प्रक्रिया आयोजित की गई। गठित कमेटी ने विभिन्न प्रकाशकों की ओर से भेजी गई सैंपल पुस्तकों की समीक्षा की।