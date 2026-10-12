Panchkula News: हादसे में दिव्यांग हुई महिला को 3.90 लाख मुआवजा

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मोगीनंद गांव निवासी 32 वर्षीय सोमवती मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती थीं। याचिका के अनुसार, एक जून 2025 की रात करीब 11:55 बजे वह पति तेजपाल और बेटियों के साथ स्कूटी पर पिंजौर से घर लौट रही थीं। सेक्टर-24/26 स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास पंजाब नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में परिवार के सदस्य घायल हो गए। सोमवती को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में 14 दिन तक उपचार करवाना पड़ा।महिला ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मेडिकल खर्च, उपचार के दौरान आय का नुकसान, दर्द, देखभाल, परिवहन और भविष्य में कमाई की क्षमता प्रभावित होने के आधार पर मुआवजा तय किया। बीमा कंपनी को निर्धारित राशि ब्याज सहित देने के निर्देश दिए गए हैं।