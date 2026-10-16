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Panchkula News: बुलेट से पटाखे बजाने पर 36,500 रुपये का चालान

Fri, 16 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:00 AM IST
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Rs 36,500 fine for making firecracker-like sounds with a Bullet motorcycle
पंचकूला। सेक्टर-20 में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाकर हुड़दंग मचाने वाले युवक की बाइक पुलिस ने जब्त कर ली। वीरवार दोपहर करीब दो बजे एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने युवक को पटाखे बजाते देखा तो वह बाइक लेकर मार्केट की तरफ भागने लगा। पुलिस ने नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल पकड़ ली और थाने में खड़ी करवा दिया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर बाइक का 36,500 रुपये का चालान किया गया। एसीपी ने कहा कि नियम तोड़ने और लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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