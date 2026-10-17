Panchkula News: गोलपुरा में ध्वस्त किया रोड नेटवर्क और निशानदेही

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डीटीपी बबीता गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी विकसित करने या निर्माण कार्य से पहले हरियाणा के नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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बरवाला। जिला नगर योजनाकार विभाग की डीटीपी बबीता गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने गांव गोलपुरा में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। तहसील बरवाला के अंतर्गत करीब 18 एकड़ में विकसित की जा रही कॉलोनी में जेसीबी से सड़क नेटवर्क और निशानदेही को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।