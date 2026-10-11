Panchkula News: आधी रात से लगीं लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शन

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मेले में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पंचकूला पुलिस ने करीब 850 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। मंदिर और आसपास 12 नाके बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों, बॉडी कैमरों और गश्ती टीमों से निगरानी होगी। तीन एसीपी स्तर के अधिकारी व्यवस्था संभालेंगे। हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट पर टैब में उपलब्ध सॉफ्टवेयर के जरिए विदेशी और दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को अलग-अलग भाषाओं में मदद मिलेगी।वीटा के स्टॉल पर तीन दरों में प्रसादमनसा देवी मंदिर में वीटा के स्टॉल पर 110, 210 और 500 रुपये के प्रसाद पैकेट मिलेंगे। पहले उपलब्ध 100 और 167 रुपये के पैकेट बंद कर दिए गए हैं। सामान्य कतार से दर्शन निशुल्क होंगे। सुगम दर्शन के लिए 100 और मंडप दर्शन के लिए 500 रुपये का टोकन निर्धारित है। रविवार शाम 6:30 से रात 9 बजे तक तिकोना पार्क में लाइट एंड साउंड के माध्यम से रामलीला होगी। 12 से 19 अक्तूबर तक भजन संध्याएं आयोजित की जाएंगी।कालका मंदिर में भी विशेष व्यवस्थाप्राचीन श्री कालका काली माता मंदिर में सुबह चार से रात 11 बजे तक दर्शन होंगे। दो कतारें बनाई गई हैं और भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त द्वार खोला जाएगा। रामबाग रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालु कालका सब्जी मंडी की निर्धारित पार्किंग से मंदिर तक आने-जाने के लिए निशुल्क ऑटो सेवा ले सकेंगे। परवाणू और हिमाचल जाने वाले वाहन चालकों को कालका बाजार के बजाय पंचकूला-शिमला बायपास अपनाने की सलाह दी गई है।चंडीगढ़ के मंदिरों में भी होंगे आयोजनचंडीगढ़ के मंदिरों में कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन-कीर्तन और सामूहिक आरती होगी। सेक्टर-11 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ होगा। 18 अक्तूबर को हवन के बाद रामायण पाठ शुरू होगा। 19 अक्तूबर को पाठ के भोग के बाद 51 कन्याओं का पूजन और भंडारा होगा। सेक्टर-44 के श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी नौ दिन पूजा-अर्चना और कीर्तन होंगे। इसके अलावा शहर के सभी अन्य मंदिरों को भव्य सजाया गया है।