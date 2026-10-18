Panchkula News: ग्रामीणों को बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारी

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बरवाला। केंद्रीय सहकारी बैंक की बरवाला पैक्स शाखा में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य मुख्य अतिथि रहे। बैंक प्रबंधक यशवीर सिंह ने उनका स्वागत किया।सहकारी समिति के संयुक्त रजिस्ट्रार योगेश शर्मा ने बताया कि हाउसफेड के माध्यम से पात्र कमजोर वर्ग के लोगों को आवास निर्माण के लिए 12.50 लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जा रहा है। हरको बैंक की उपमहाप्रबंधक सुधा शर्मा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी।महाप्रबंधक यशवीर सिंह ने बताया कि जिले की 11 पैक्स में से 10 कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। बैंक व्यक्तिगत, गृह निर्माण, डेयरी और शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराता है। इफको प्रतिनिधि सेवाराम ने किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, नैनो उर्वरकों, बीज उपचार और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। शिविर में बैंक अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।