Panchkula News: बीटीसी भानू में पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर-2026 के मुकाबले जारी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
बरवाला। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानू में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर-2026 में पुरुष और महिला हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल के मुकाबले जारी हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं।
प्रतियोगिता में कुल 1093 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 746 पुरुष और 347 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच तेज गति, सटीक पासिंग, मजबूत रक्षात्मक रणनीति और टीम तालमेल देखने को मिल रहा है।
अतिरिक्त महानिदेशक संजय गुंजियाल ने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का समापन 13 अक्तूबर को होगा। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रतियोगिता में कुल 1093 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 746 पुरुष और 347 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच तेज गति, सटीक पासिंग, मजबूत रक्षात्मक रणनीति और टीम तालमेल देखने को मिल रहा है।
विज्ञापन
अतिरिक्त महानिदेशक संजय गुंजियाल ने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का समापन 13 अक्तूबर को होगा। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन