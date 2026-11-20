पटियाला, धर्मकोट, बाघा पुराना: 52 वार्डों के लिए आए 311 नामांकन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:51 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:51 AM IST
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चंडीगढ़। नगर निगम पटियाला, नगर परिषद धर्मकोट और बाघा पुराना के 52 वार्डों के लिए कुल 311 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, वीरवार को 139 नामांकन दाखिल किए गए। पटियाला के 30 वार्डों के लिए कुल 201 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। बाघा पुराना के 15 वार्डों के लिए 67 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसी तरह धर्मकोट के 7 वार्डों के लिए 43 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। वीरवार नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इन वार्डों में मतदान 28 नवंबर को होगा। नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार 20 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है।
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