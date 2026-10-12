Panchkula News: त्योहारी सीजन में पार्किंग की टेंशन होगी कम

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पार्किंग व्यवस्था को लेकर चंडीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) के पदाधिकारी सोमवार को एसएसपी से मुलाकात कर अपना प्रस्ताव सौंपेंगे। सीबीएम के अध्यक्ष संजीव चड्ढा के अनुसार, बाजारों के आसपास अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ पार्किंग स्थलों पर वेंडरों को बैठने की अनुमति नहीं देने का सुझाव भी दिया जाएगा। इससे पार्किंग की जगह का इस्तेमाल वाहनों के लिए किया जा सकेगा।इन बाजारों में बढ़ता है वाहनों का दबावफेस्टिवल सीजन में सेक्टर-17, सेक्टर-19, सेक्टर-22, सेक्टर-26, सेक्टर-35, सेक्टर-37 और मनीमाजरा के व्यावसायिक क्षेत्रों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावटी सामान, मिठाइयों और पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ बढ़ने से पार्किंग स्थलों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ जाता है। अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था होने से बाजारों में आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने के लिए अतिरिक्त जगह मिल सकेगी।पिछले साल बनाए गए थे करीब 75 अस्थायी पार्किंग स्थलवर्ष 2025 में प्रशासन ने करीब 75 अस्थायी पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की थी। इनमें सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी, स्टेडियम, मंदिर और खुले मैदान शामिल थे। इनमें 39 सरकारी और निजी स्कूल भी थे। स्कूलों में छुट्टी के बाद और अवकाश के दिनों में पूरे दिन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस बार भी इन्हीं स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था करने की तैयारी है।चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन चरंजीव सिंह ने सुझाव दिया कि अस्थायी पार्किंग स्थलों तक पहुंचने के लिए दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को पहले से ही पार्किंग की जगह की जानकारी मिल सके और उन्हें बाजारों में भटकना न पड़े।दुकानदारों के वाहन अलग खड़े हों तो ग्राहकों को मिलेगी जगहफेस्टिवल सीजन में पार्किंग की समस्या कम करने के लिए दुकानदारों और बाजारों में काम करने वाले कर्मचारियों का सहयोग भी जरूरी है। यदि वे अपने वाहन बाजारों की मुख्य पार्किंग में खड़े करने के बजाय निर्धारित वैकल्पिक स्थानों का इस्तेमाल करें, तो ग्राहकों के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो सकती है। इससे बाजारों में पार्किंग का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।